Pourquoi le nettoyage du continent de plastique s'avère bien plus compliqué que prévu

C'était l'un des grands espoirs pour 2019. Mais nettoyer le continent de plastique risque de prendre plus de temps que prévu.

Après plusieurs mois d'essais, le projet ambitieux de nettoyer le continent de plastique montre aujourd’hui ses limites. Ce système en forme de fer à cheval dérivant dans l'océan et piégeant le plastique a été lancé fin 2018 par l'organisation The Ocean Cleanup.

Une mission très ambitieuse…

La première opération utilisant cette technologie était extrêmement ambitieuse: s’attaquer à l’une des plus grandes concentrations de déchets au monde, le fameux "Great Pacific Garbage Patch", continent de plastique flottant entre la Californie et Hawaï. "Chaque année, des millions de tonnes de plastique pénètrent dans l'océan et se concentrent autour de cinq points autour du globe", explique Boyan Slat, le fondateur de The Ocean Cleanup.

Et coûteuse

À l'époque, un fort engouement est né autour de ce projet porté par un jeune ingénieur de 24 ans annonçant des résultats rapides et spectaculaires. Mais peu de temps après son déploiement, un grave défaut est révélé: la barrière avance trop lentement pour conserver le plastique qu'elle capture. Un grave revers après avoir passé 5 ans à tester 273 modèles et à développer 6 prototypes, pour un coût d'environ 20 millions de dollars.

Après des opérations visant à élargir l'envergure de la barrière pour augmenter sa vitesse, un nouveau problème survient le 29 décembre 2018: un morceau de 18 mètres est retrouvé brisé à cause de l'usure du matériel par la mer. La barrière doit maintenant être ramenée à terre pour être réparée.

Depuis sa mise en service, la barrière a permis la collecte de deux tonnes de plastique. Son créateur espérait en récupérer une tonne par semaine.