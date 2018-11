Pokémon Let’s GO: Comment capturer Meltan

La capture de cette espèce de Pokémon dans le jeu Switch passe avant tout par l’application Pokémon GO de Niantic Inc. Par ailleurs, il faudra impérativement lier votre console au jeu mobile. 4wearegamers nous explique tout!

Pokémon Let’s GO est enfin sorti sur Nintendo Switch, et beaucoup de joueurs se demandent comment capturer le fameux Pokémon Meltan, créé spécialement pour la sortie du jeu.

Dans la pratique, la capture de Meltan dans Pokémon GO nécessite un item très particulier qui ne peut s’obtenir qu’en échange du transfert de Pokémon vers le jeu Switch. Vous l’aurez compris, il faudra dans un premier temps transférer un ou plusieurs Pokémon dans le GO Park du jeu Switch. En échange, vous recevrez une Boîte Mystère à activer dans Pokémon GO.

Rendez-vous ensuite au GO Park

Vous devrez ensuite capturer ce Pokémon pour ensuite le transférer dans le jeu Pokémon Let’s GO, via le GO Park. Pour se faire, vous devrez lier votre console à votre smartphone par le biais des deux jeux et du Bluetooth de la manière suivante :

Une fois dans le menu du jeu Pokémon Let’s GO, il suffit d’appuyer sur la touche Y et ainsi afficher l’option permettant de lier u compte Pokémon GO. La console effectuera ensuite la recherche.

Du côté du smartphone, il suffit de se rendre dans les options du jeu en appuyant sur le logo en haut à droite de l’écran depuis le menu principal. De là, si vous avez au préalable activé le Bluetooh de votre appareil, vous aurez une option permettant de lier l’application à la Nintendo Switch. Après avoir activé simultanément l’option sur la console et sur l’appareil mobile, la liaison pourra se faire.

Attention que Meltan restera à capturer une seconde fois dans le GO Park, et autant vous dire que la tâche sera compliquée!