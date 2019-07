Pocahontas : bientôt un remake en live-action ?

Alors que Le Roi Lion sort en salle aujourd’hui, une rumeur fait le tour de la toile depuis hier concernant un potentiel remake (lui aussi en live-action) de Pocahontas.

L’intrigue ne serait, par contre, pas la même que celle du dessin animé, et irait davantage en détail dans l’histoire de Matoaka, la véritable Amérindienne qui a inspiré Disney pour le personnage de Pocahontas.

La (possible) nouvelle a été annoncée par le site We Got This Cover, et reprise entre-temps par une série de médias. Tous s’accordent à dire que Disney entend jouer à nouveau la carte du live-action puisque tous les précédents films dans ce format ont été un succès.

On ne sait rien d’autre, pour l’instant, de l’histoire ou des personnages. Aucune date de sortie n’est prévue, également.