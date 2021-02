Plutôt chien ou chat ? Sur Instagram, les Français plébiscitent les photos de chiens.

A l'inverse, les Russes et les Chinois affichent une préférence pour les chats, si l'on en croit une étude basée sur les photos d'animaux postées sur Instagram.

Les amoureux des chats vivent en Europe et en Asie

Selon cette étude, les chats sont plus populaires que les chiens dans 91 des 168 pays étudiés. En France, ce sont les chiens qui sont les plus "aimés" sur Instagram, ce qui est d'autant plus étonnant que les chats sont aujourd'hui très largement majoritaires dans les foyers français.

Au niveau des continents, les chats sont plus appréciés en Europe et en Asie tandis que les chiens ont davantage la cote en Amérique, en Afrique et en Océanie.

New York est la ville où sont géolocalisées le plus de photos d'animaux de compagnie sur Instagram, majoritairement des chats.

Pour arriver à des telles conclusions, Budget Direct a comptabilisé toutes les publications sur Instagram accompagnées des hashtags #ilovecats, #catloversclub, #catlovers, #ilovedogs, #dogloversclub et #doglovers puis les a regroupé par pays.