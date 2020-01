Pinterest devient le 3ème réseau social des Etats-Unis, selon eMarketer

Pinterest, l'application qui vous permet de partager les photos de vos hobbies, est redevenu le troisième réseau social des Etats-Unis en 2019 devant Snapchat. Et l'écart devrait encore se creuser, selon un classement établi par la société d'étude de marché eMarketer.

"Snapchat s'adresse essentiellement à une audience plus jeune", souligne Nazmul Islam, un analyste de l'entreprise d'étude de marché eMarketer.

Snapchat , avec ses filtres, avait réussi à ravir la troisième place à Pinterest en 2018 et ce, malgré une refonte de l'application qui lui avait coûté des abonnés. Le rebond de 2019 à 80,2 millions d'utilisateurs (les usagers qui vont sur le réseau au moins une fois par mois) n'a pas suffi face aux 82,4 millions d'usagers de Pinterest .

Entre réseau social et moteur de recherche

Pinterest est utilisé par de nombreuses marques, qui y mettent des photos de leurs produits pour tenter d'attirer des clients. Depuis 2015, il est possible d'ajouter à l'application un bouton "acheter".

Facebook et Instagram continuent de caracoler en première et seconde positions, note eMarketer, mais sans donner d'indication du nombre d'usagers. Cette année, eMarketer estime que Pinterest aura 86 millions d'abonnés aux Etats-Unis contre 83,1 millions à Snapchat. Et selon l'organisme, cet écart continuera à se creuser jusqu'à la fin de notre période de prévision en 2023

Au niveau mondial, Pinterest revendique 250 millions d'abonnés.

L'action de Pinterest est entrée en Bourse en avril 2019.