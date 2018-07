Personnalité incontournable du rap US, qui est vraiment Jay-Z ?

Jay Z est un des rappeurs américains les populaires de la côte Est. Avant d’en arriver là, la star planétaire a vécu une enfance obscure dans les entrailles de New York. Aujourd’hui, il utilise sa notoriété pour soutenir des associations et venir en aide aux plus démunis.

Shawn Carter naît à Brooklyn en 1969. Il a un frère et deux sœurs plus âgés que lui. Ils sont élevés par leur mère, Gloria, restée seule après le départ de leur père.

À 12 ans, il tire sur son frère qui lui avait volé des bijoux et le blesse à l’épaule.

Avec le rappeur new-yorkais Notorious B.I.G., il baigne depuis l'âge de 16 ans dans le milieu des dealers de Brooklyn.

“Je suis une personne chanceuse. Ma situation aurait pu vraiment tourner différemment.“

À 19 ans, il enregistre ses premiers titres et adopte le pseudonyme de Jay-Z, en référence notamment à son surnom d’enfance "Jazzy". En 1999, à la suite d’une dispute dans une boîte de nuit, il poignarde et blesse le producteur Lance "Un" Rivera. Résultat ? Il sera condamné à 3 ans de probation.

Une notoriété au service des autres

En 2003, il créé avec sa mère la Shawn Carter Foundation qui se donne pour mission de soutenir financièrement des jeunes défavorisés dans la poursuite de leurs études. L’artiste commence donc à faire usage de sa notoriété pour aider les autres. “Offrir une opportunité aux gens qui veulent poursuivre leur éducation et avoir du succès, c’est important pour moi“, assure Jay Z.

À 38 ans, il épouse la chanteuse Beyoncé. Ensemble, ils auront trois enfants.

En 2008, il s’engage auprès de Barack Obama lors de sa première campagne présidentielle. Il participe à plusieurs meetings et lève plusieurs millions de dollars.

Aujourd’hui, à 48 ans, Jay Z est à la tête d’une fortune de 810 millions de dollars et continue à mettre sa notoriété au service des plus démunis.