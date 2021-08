Perséides : un voyageur du temps annonce l’arrivée des extraterrestres sur Terre aujourd’hui

Justement vous vous demandiez quand les extraterrestres allaient arriver et paf un monsieur qui nous vient de l’an 2714 annonce leur arrivée ! Si ça, c’est pas un coup de bol.

D’après le compte TikTok aesthetictimewarper, les extraterrestres devraient atterrir sur Terre aujourd’hui pendant la pluie de météores des Perséides, pluie qui existe bel et bien et que vous pourrez regarder ce soir entre autres phénomènes astronomiques ce mois d’août. Pour ce qui est des aliens, on ne peut rien vous promettre par contre !