Participez à une chasse aux trésors spéciale sex toys !

Chaque année Soft Love organise une chasse aux sex toys. Il a fallu s’adapter au contexte de pandémie mais la chasse aura bien lieu, en version digitale cette fois-ci. L’occasion de gagner des cadeaux tout en soutenant une cause juste !

"Pour apporter du baume au cœur et remettre de la joie dans notre quotidien, nous avons mis sur pied une nouvelle version de notre célèbre chasse aux Sextoys en organisant la plus grande course de canards d’Europe" explique Soft Love à Flair. Dans cette version digitale, vous ferez concourir des canards (en plastique) dans une course effrénée pour la victoire.

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au jour de la chasse, le dimanche 02 mai 2021. A 5 euros le canard (vous pouvez en prendre plusieurs), un don sera versé à l’ASBL organisatrice, Elle-émoi qui prône l’égalité pour tous et se bat pour briser les tabous qui entourent la sexualité, et à 3 autres associations : Relais pour la vie (qui lutte contre le cancer du sein), O’yes (qui informe et lutte contre le SIDA) & Endométriose Belgique (qui soutient les femmes atteintes de cette maladie difficile), comme le communiqué l’explique.

A vos ordinateurs (coin coin) !