"Paris est une fête": Quand la jeunesse réinvente le cinéma français

Après 4 ans de tournage, le film "Paris est une fête" vient de trouver un diffuseur: Netflix. Noémie Schmidt et Laurent Rochette ont raconté les coulisses de ce long métrage générationnel hors du commun à Brut.

"Paris est une fête" casse les codes du cinéma français: pas de budget, presque pas d’acteur, aucun figurant et un scénario qui se réécrit au fil de l’actualité. Dans cette volonté de réinventer le cinéma français, les membres de l’équipe n’auraient pas pu trouver un meilleur diffuseur que Netflix. La plateforme de streaming en ligne vient en effet d’annoncer que le film réalisé par Elisabeth Vogler (pseudonyme) sortirait début 2019, au plus grand bonheur de son producteur, Laurent Rouquette, pour qui cela sonnait comme une évidence. "Nous, on a construit notre cinéphilie sur internet, on est la première génération à avoir fait ça. Donc on a découvert des films via internet. Et il nous semblait important de donner accès aux films à des gens qui sont sur des plateformes." Idem pour Noémie Schmidt, qui considère que "le cinéma, c’est un art et pas un lieu. Et le but, c’est de faire de bons films". Celui-ci est le résultat de 4 ans de travail de la part d’une équipe qui ne pensait sans doute pas en arriver là.

Raconter des histoires

Au départ, "Paris est une fête" ne devait être qu’un court métrage réalisé par une bande de copains dans le simple but de tester une nouvelle caméra. De ce projet naît très vite l’idée de raconter des histoires, dont Paris serait le personnage principal. Au contact de ses habitants et de toutes ses manifestations, les acteurs évoluent dans une capitale sous tension, qui sera frappée par plusieurs attentats et secouée par de nombreuses manifestations, ainsi que Nuit Debout.

Une atmosphère qui nourrit le jeu des acteurs, comme l’explique Noémie Schmidt: "Un jour, on s’est retrouvés dans une manif contre la loi travail et on est arrivés sur la place de la République qui était complètement vide; tout était fermé par des cars de CRS aux extrémités de la place et moi, je me suis retrouvée vraiment toute seule avec la personne qui filme et l’ingénieur son. Moi, ce que j’ai ressenti à ce moment-là, c’est une angoisse d’être seule au milieu de cette place, entourée de flics, de ne pas comprendre ce qui se passait et en même temps, j’essayais de générer ça pour nourrir le personnage". Une ambiance particulière, que les abonnés à Netflix pourront découvrir début 2019.