Optez pour les émojis dans vos emails professionnels

La semaine dernière, Adobe a publié une étude concernant l’utilisation des émojis dans un e-mail, un SMS ou sur les réseaux sociaux.

Pour vous, ces petites têtes n'ont pas leur place au boulot mais exclusivement avec vos proches ?

Détrompez-vous, ils peuvent avoir un impact beaucoup plus positif que vous ne le pensez.

Les résultats montrent que "lorsque les émojis sont utilisés au travail, la majorité des utilisateurs estiment qu’ils ont un effet positif sur la sympathie (78%) et la crédibilité (63%), et rendent les nouvelles positives plus sincères (74%)".

Comme l'explique l'entreprise, "94% des utilisateurs soulignent leur capacité à communiquer par-delà les barrières linguistiques et 90% relèvent la facilité à échanger instantanément des idées".

On s'en doute, les émojis constituent une technique marketing efficace : "Plus de la moitié (58%) des utilisateurs d’émojis sont plus enclins à ouvrir un e-mail d’une marque lorsque l’objet est un émoji. Près de la moitié (44%) des utilisateurs d’émojis sont plus susceptibles d’acheter les produits annoncés à l’aide d’émojis."

Alors, on s'y met ?