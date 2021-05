On peut désormais prendre son animal de compagnie en Uber Pet

Avec Uber Pet, Uber introduit la possibilité d'emmener un animal de compagnie lors d'un trajet.

De plus en plus de gens ont un animal de compagnie et cette tendance s'est même accentuée pendant la pandémie. On a parfois besoin de se déplacer avec son chien ou son chat et les transports en commun ne sont pas toujours les plus adaptés. Aujourd'hui, il est désormais possible, d'un simple clic, de commander une voiture permettant aux passagers d'emmener avec eux leur animal de compagnie. Hyper pratique pour se rendre chez le vétérinaire par exemple !

Un supplément de 3 euros

En réponse à la demande croissante des utilisateurs, Uber Pet est à présent disponible pour les bruxellois. Uber Pet est affiché comme un produit distinct dans l'application Uber, à côté d’UberX et Uber Black ou Comfort. Il n'y a qu'à faire défiler la liste et choisir le Uber Pet pour se déplacer avec un animal de compagnie. Les chauffeurs peuvent choisir librement de proposer Uber Pet à leurs clients.

Un supplément de 3 € est ajouté à chaque trajet avec Uber Pet et versé au chauffeur. À noter que les animaux d'assistance sont évidemment toujours les bienvenus sans supplément.

Conseils pour emmener des animaux de compagnie avec Uber Pet :

Tenez l'animal en laisse ou avec un harnais, ou placez-le dans une cage ou un panier de transport;

Aidez les chauffeurs à garder les véhicules propres en prévoyant une couverture pour couvrir le siège et réduire le risque de dégâts ou de salissures;

Demandez au chauffeur ses éventuelles préférences pour l'emplacement de votre animal;

Ne laissez pas l'animal sans surveillance.

Vous pouvez aller faire le rappel de vaccins de votre chat en toute facilité!