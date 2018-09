"On ne peut pas être gouvernés par des gens qui nient la vie": l'astrophysicien Aurélien Barrau tire la sonnette d'alarme

Des mesures politiques radicales pour sauver la planète, c'est l'objectif de l'astrophysicien Aurélien Barrau. Voici son message.

Situation intenable, "croissance exponentielle dans un monde fini": pour l’astrophysicien Aurélien Barrau, notre planète est au bord de l’asphyxie et il est urgent d’agir.

Aurélien Barrau est astrophysicien, spécialisé dans la physique des astroparticules et des trous noirs.

Il est également à l’origine d’une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, juste après la démission de Nicolas Hulot. Avec l’actrice française Juliette Binoche, il avait déjà tiré la sonnette d’alarme concernant la santé de la planète. Deux cents personnalités du monde des arts, du spectacle et de la science avaient signé cet appel. "Il est nécessaire de prendre les mesures radicales", assène le cosmologiste avant d’affirmer que "l’on ne peut pas continuer à donner l'image d'écologistes qui sont des doux-dingues, qui sont des rêveurs, qui sont des idéologues ou des idéalistes".

"Préserver la vie"

Aurélien Barrau n'y va pas par quatre chemins. Ce qu’il veut: préserver la vie. Ce qui se passe, selon lui? "Un génocide contre la vie est en cours et pourtant, nous ne faisons rien."

Selon lui, il est d’ailleurs périlleux d’être gouvernés par des politiques "qui nient la vie". "Ce n'est pas possible, personne ne souhaite ça", poursuit-il.

Pour sortir de ce cercle infernal, Aurélien Barrau estime qu’il faut prendre "des mesures coercitives". "Il faut s'opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre confort mais c'est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d'une planète habitable", explique l’astrophysicien.