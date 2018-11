"On est prêt": une soixantaine de Youtubeurs s'engagent pour le climat

Une soixantaine de vidéastes lancent une campagne afin d’inciter leur communauté à protéger l’environnement.

Ils sont prêts. Prêts à agir pour sauver la planète. Une soixantaine de Youtubeurs a lancé ce lundi 5 novembre une campagne afin d’inciter leurs abonnés à agir pour protéger l’environnement et lutter contre le dérèglement climatique. Du 15 novembre au 15 décembre, ces influenceurs encourageront leurs suiveurs à adopter des gestes écologiques et se filmeront en train de relever des défis pour réduire leur impact sur l’environnement. Parmi eux, Norman, EnjoyPhoenix ou encore Baptiste Lorber, qui s’est entretenu avec Brut. "Aujourd’hui, la Terre, elle est en train de partir en couille, on ne va pas se le cacher", s’inquiète-t-il. "Notre niveau de vie, notre niveau de consommation n’est plus en adéquation avec le nombre de personnes qu’on est. Donc il faut changer, on n'a pas le choix, c’est comme ça." Le vidéaste invite notamment à adopter des gestes simples au quotidien et favorables à la lutte contre le réchauffement climatique. "Vous pouvez baisser le chauffage et mettre des pulls, ça c’est vraiment très, très simple à faire", estime-t-il.

Un impact sur des millions de personnes

Ces Youtubeurs l’ont bien compris: ils disposent d’une force de frappe incroyable. Regroupant des dizaines de millions d’abonnés, ils espèrent mobiliser 3,5% de la population française. Un chiffre suffisant pour "faire basculer un système". En France, cela représente 2,5 millions de personnes. Mais s’ils désirent sensibiliser ces millions de personnes, les vidéastes ne veulent pas culpabiliser ou prendre le risque de passer pour des donneurs de leçons. Baptiste Lorber tient donc à préciser: "Le but, c’est de s’encourager. Le but, ce n’est pas de faire de la culpabilité […] le but, c’est de changer ensemble". Et il conclut: "Il faut s’y mettre, c’est tout. Il faut se jeter à l’eau".