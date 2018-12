Offrir un animal de compagnie à Noël, une bonne idée? Vraiment?

Chaque année, 7 millions de chiens et chats sont hébergés par des refuges aux Etats-Unis.



"On veut être sûrs que l'animal soit un cadeau réfléchi et pas un cadeau juste pour faire un cadeau à Noël. Parce que malheureusement, souvent, on les retrouve quelques mois après à l'abandon pour l'été", explique Muriel Simon, employée à la SPA. En effet, un chat ou un chien vit à nos côtés 12 ans en moyenne. Leur arrivée doit donc être anticipée et réfléchie. Car l'animal de compagnie n'est pas un cadeau surprise: entre la nourriture, la vaccination et les différents traitements, il faut prévoir un budget minimum de 950 euros par an pour un grand chien, soit 11.400 euros tout au long de sa vie, et 9.000 euros pour un chat, soit 750 euros par an. Il faut ajouter à cela des coûts supplémentaires ponctuels et aléatoires comme la stérilisation, la chirurgie, les éventuelles échographies...

La compagnie d'un animal demande aussi du temps et de l'énergie pour s'en occuper correctement. Ainsi on compte 100 millions de chats et de chiens errants en Europe. L'abandon est considéré comme un acte de cruauté en France et est puni de 30.000 euros d'amende et 2 ans de prison. Par ailleurs, d'après une étude, l'attachement à un animal n'est pas plus grand lorsqu'il s'agit d'un animal offert plutôt qu'adopté.