Offrez-vous les motifs de Takashi Murakami pour le prix d'une bouteille d'eau gazeuse.

Le plasticien nippon est célèbre dans le monde entier pour son imaginaire débordant, incarné par des patchworks de croquis floraux et de personnages dont les bouilles respectent l'arrondi et la précision des mangas. Son coup de crayon ne se réservera bientôt plus au cercle fermé de l'art contemporain et débarquera dans l'espace public. Il a en effet accepté d'apposer sa "marque" sur les bouteilles de la marque Perrier.

La collab' la plus trendy de l'automne

L'eau française, dont l'enseigne appartient à Nestlé Waters, a déjà pris l'habitude de collaborer avec des artistes de renom pour se faire remarquer, notamment Andy Warhol et Salvador Dali.

Mais ce nouveau coup marketing aura inévitablement une saveur particulière avec la signature Murakami, compte tenu de la popularité de la culture nippone.

Et surtout, l'artiste n'a pas rechigné à dessiner ses mascottes fétiches sur le verre et les canettes de la gamme. KaiKai et Kiki sont deux sortes de petits lapins au look nippon, qui ont déjà eu le privilège d'être transformés en sculptures, en peintures et même en personnages de films d'animation. On a déjà pu faire leur connaissance, entre autres, à la Fondation Louis Vuitton.

Les tout premiers exemplaires de cette collection seront des bouteilles en verre attendues au mois d'octobre prochain. Il faudra attendre 2021 pour compléter la gamme avec des flacons en plastique et les canettes.