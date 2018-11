Objectif zéro déchet, rejoignez Vivre ICI

Vivre Ici n’est pas seulement un site d’information, c’est aussi une communauté. Présent sur Facebook, Vivre Ici a lancé une initiative « Vivre Ici : Le zéro déchet près de chez vous ». Découvrez les objectifs de cette action.

À l’heure où le digital prend de plus en plus d’ampleur, il est important de savoir l’utiliser à de bonnes fins.

C’est pourquoi Vivre Ici a lancé un groupe Facebook nommé : " Vivre Ici : Le zéro déchet près de chez vous ". Cette communauté est destinée à toute personne soucieuse de l’environnement et étant motivée à mener des actions zéro déchet dans sa vie quotidienne.

Les personnes qui font parties de ce groupe peuvent échanger ou trouver des conseils, astuces et recommandations. Des articles sont également publiés par Vivre Ici mais libre à vous de faire part des vôtres. De même, vous y trouvez des événements écologiques organisés auquel vous pouvez participer. Et pour élargir le cercle, n’hésitez pas à partager les évènements près de chez vous.

Comme vous l’aurez constaté, c’est un groupe de partage où une planète sans déchet est l'objectif et où le respect règne.

►►► Si vous aussi vous voulez jouer un rôle dans un changement plus sain et plus écolo, rejoignez-les ici.