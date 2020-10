Nudité : Instagram pousse-t-il certaines photos dans son algorithme ?

Instagram privilégierait-il un certain canon de beauté et la peau nue ? Une étude a soulevé la question en se basant sur l’analyse des photos apparaissant dans le fil d’utilisateurs volontaires, tandis que des influenceuses censurées se plaignent des "erreurs" de l’algorithme.

Selon une enquête de l’organisation AlgorithmWatch parue en juin, la réponse est oui . "Nos résultats permettent d’affirmer qu’une photo de femme en sous-vêtement ou maillot de bain est montrée 1,6 fois plus qu’une photo d’elle habillée. Pour un homme, ce taux est de 1,3", ont affirmé sur Mediapart deux auteurs de l’étude, Nicolas Kayser-Bril et Judith Duportail.

Cette étude est "complètement biaisée", a rétorqué une porte-parole d’Instagram interrogée par l’AFP. "L’algorithme regarde le temps passé sur certains types de contenus, les interactions et affiche en priorité" les contenus qui plaisent à chaque abonné, mais "il n’y a pas de brevet qui mette en avant la nudité, ça n’a pas de sens".

D’après les auteurs de l’étude, il pourrait notamment s’appuyer sur un "niveau de nudité" calculé lorsque l’image est publiée sur le réseau. Ils citent un brevet déposé en 2011 par Facebook (qui a racheté Instagram l’année suivante), protégeant un système pour identifier la peau via des bandes de couleur spécifiques.

L’affaire est d’autant plus importante pour Instagram que l’application porte une responsabilité économique pour les influenceurs (rémunérés par les marques selon leur audience) mais aussi sociétale, en étant prescriptrice d’une certaine norme physique pour plus d’un milliard d’utilisateurs.

Le comportement contradiction de l’algorithme d’Instagram

Instagram est d’ailleurs parallèlement accusé de pudibonderie et surtout de manque d’objectivité dans l’application de ses propres règles sur la nudité ! Celles-ci interdisent notamment les "gros plans sur des fesses complètement exposées" et les "mamelons de femmes découverts", mais dans plusieurs cas, la modération a supprimé avant de rétablir des photos de femmes nues, montrant leurs formes et leurs bourrelets.

C’était le cas en début d’année lorsque le réseau social a retiré des images d’internautes tenant la couverture du magazine français Télérama sur la grossophobie.

"Les algorithmes de Facebook, Instagram et consorts n’aiment pas la nudité, même quand elle n’a rien de pornographique. […] La photo de (la DJ en couverture) Leslie Barbara Butch ne montre ni sexe, ni téton, évidemment, mais beaucoup de peau. Trop, apparemment, pour les réseaux sociaux", avait écrit le magazine.

Durant l’été, l’influenceuse française Juliette Katz, connue sur le réseau pour son compte Coucoulesgirls qui milite contre les stéréotypes de beauté, s’était plainte également de censure : "Est-ce le petit bout marron de mon téton qui est considéré comme un 'acte sexuel'? Ma peau trop présente ou encore le fait que mon corps prenne trop de place en photo ?"

Instagram réfute toute "censure sur une certaine catégorie de personnes. Il arrive qu’on fasse des erreurs, soit via l’algorithme, soit humaines", a reconnu sa porte-parole. Mais nous ne calculons pas "un pourcentage de peau" apparente pour appliquer les critères de modération, "c’est une légende urbaine."