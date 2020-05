Nouveau challenge internet : construire un tank en carton pour son chat

Le confinement aura permis à tous les créatifs de mettre en œuvre leurs idées un peu loufoques que beaucoup sont prêts à suivre.

La nouvelle tendance de challenge qui secoue les internautes qui savent créer de leurs 10 doigts n’est pas pour nous déplaire puisqu’elle sert non seulement à passer le temps mais aussi à égayer les journées de nos amis à 4 pattes. Plutôt adaptés aux chats qu'aux chiens qui risquent de s’emballer un peu trop et de détruire l’œuvre en carton (éphémère certes) et également plus adapté au corps souple de félins, ces tanks ont toutes les tailles et toutes les formes possibles.

De la simple boîte en carton avec un hublot et un canon fait d’un rouleau de PQ, au tank digne des chars russes, il y en a pour tous les goûts et toutes les capacités de réalisation. On vous propose de quoi vous inspirer pour le prochain bricolage !