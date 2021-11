Non, les Allemands ne sont pas ceux qui parlent le mieux anglais...

Contrairement aux idées reçues, les Allemands et les Scandinaves ne sont pas les meilleurs élèves en anglais. Les Néerlandais et les Autrichiens sont ceux qui maîtrisent le mieux la langue de Shakespeare, d'après l'analyse de l'organisme international de voyages linguistiques EF.

On a coutume de fustiger les Français pour leur maîtrise très approximative de la langue anglaise. Pourtant, on a tort de les pointer du doigt si l'on en croit l'étude d'EF, qui a étudié le niveau de deux millions de personnes, réparties dans 112 pays et régions.

En Europe, les Espagnols (33e) et les Italiens (35e) sont les moins doués.

Contre toute attente, les Néerlandais raflent la première place de ceux qui parlent le mieux anglais. Les Autrichiens montent sur la deuxième marche du podium, devant les Danois.

Les Allemands ne sont que onzièmes et maîtrisent moins bien la langue de Shakespeare que les Belges (6e), les Portugais (7e) ou même les Croates (10e).

Pour autant, tous les Européens ont perfectionné leur anglais puisque le niveau moyen a progressé de six points par an depuis 2011.