Noël : quelques idées de jeux en ligne à faire avec ses proches pendant les fêtes de fin d'année

Rien de plus simple que le jeu des mimes lorsque l’on possède une webcam. Une personne mime un objet, un personnage, une action,… la première à deviner obtient des points. Ce jeu est à décliner à l’infini et vous n’avez besoin de rien : parfait non ? En plus il est possible que vos mimes donnent lieu à des situations cocasses, de quoi bien s’amuser pendant les fêtes.