NETFLIX: Les sorties du mois de mars

Le mois de l’amour touche à sa fin et les abonnés de Netflix sont déjà nombreux à se demander ce qui les attend durant le mois de mars. Une bonne partie des nouveautés du catalogue sont enfin connues, et le mois sera placé sous le maître mot de la découverte.

Au menu (4wearegamers), Love Death + Robots, une série animée de Tim Miller (Deadpool) et David Fincher (Gone Girl / Zodiac) ou encore Osmosis, une série science-fiction française exclusive à Netflix et The Dirt, un biopic sur le célèbre groupe Mötley Crüe. Du côté des classiques, nous retrouverons Avenger: l’ère d’Ultron en guise de préparation à l’arrivée d’Avengers: Endgame, Mad Max, Jurassic World ainsi que la saison 4 de Flash pour les fans de super-héros.