Naturisme et bonnes pratiques : où aller en Belgique

Le naturisme est une pratique qui prend de l’ampleur. Alors ce n’est pas fait pour tout le monde, et il ne faut pas se sentir obligé de s’y mettre. Car pour certaines personnes se mettre en maillot de bain relève déjà d’un exploit : si si en vrai, mais il n’y a pas de mal à être pudique non plus !

Quand le mot naturisme est prononcé, bon nombre de gens en ont une image scabreuse. Laissez de côté vos préjugés car il n’en est rien.

Les mouvements naturistes revendiquent régulièrement le droit de pouvoir se promener comme leurs mères les ont mis au monde dans l’espace public… Mais on y est pas encore… !

Par contre ce qui existe ce sont des clubs de vacances pour les passionnés :

La plage de Bredene : C’est la plage emblématique en Belgique – on ne la présente plus, mais il faut dire que c’est la seule ayant une enclave réservée sur la côte.

Le Perron Athena : C’est la plus grande association naturiste d’Europe. D’excellente réputation l’ambiance y est conviviale et familiale.

Seanat : qui propose une offre complète sous forme de complexe hôtelier de qualité.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site de la Fédération Belge de Naturisme ( la FBN)

Qu’on se le dise, le naturisme a le vent en poupe. N’y voyez pas la pratique intempestive de l’exhibitionnisme par contre. Car dans naturisme il y a " Nature " - et ceux qui pratiquent le naturisme l’envisagent totalement comme un véritable art de vivre.