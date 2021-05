MVL, champion d'échecs hors des cases.

"Il aurait pu faire autre chose" dans sa vie, poursuit Eric Birmingham, son premier entraîneur lors de ses débuts à 5 ans au club de Créteil. A 30 ans, MVL est le meilleur joueur français, et depuis longtemps.

Et ce n'est pas toujours simple pour celui qui admet dans son livre "Joueur d'échecs" (Fayard) "une légère tendance à la fainéantise ". "J'ai besoin de passer par la notion de plaisir ", explique-t-il. "Par rapport à d'autres athlètes, j'ai peut être un peu moins la capacité à 'me faire mal'" à la besogne.

Alors, quand il n'est pas en tournoi de par le monde ou en ligne, il a une vie presque normale de trentenaire parisien qui aime se coucher tard, regarder et parier sur le sport (il est fan de l'Olympique lyonnais) ou faire son jogging au jardin du Luxembourg, pas loin de l'appartement acheté grâce ses gains (environ 200.000 euros par an actuellement).

"Je ne veux pas m'enfermer (...) si je ne devais plus voir que le jeu d'échecs, je m'en lasserais".

Dans ce monde dur de compétition acharnée (à l'issue du tournoi des Candidats, le Chinois Wang Hao, malade, a annoncé sa retraite, pour ne plus subir tant de stress), MVL maintient l'échiquier à distance pour se ménager.

"Maxime, c'est un vrai chic type !"

"Il y a les joueurs féroces et les mecs gentils. Moi je suis un joueur féroce", disait l'Américain Bobby Fischer, légende des échecs, qui avait notamment réussi à ravir la couronne mondiale au Soviétique Boris Spassky en pleine Guerre froide à Reykjavik en 1972.

MVL "est quelqu'un de très gentil", dit Kevin Bordi. "Maxime, c'est un vrai chic type ! Fischer, Karpov, Kasparov, ce sont des tueurs. Pas Maxime", selon M. Birmingham.

"Je peux faire la part des choses entre ce qui se passe dans la vraie vie (...) et les affrontements sur l'échiquier. Certains joueurs du passé n'ont pas fait la part des choses pour ne pas avoir d'accès de faiblesse, c'est à chacun de juger en son âme et conscience." Mais "clairement, je ne vais pas me mettre à détester tout le monde maintenant".