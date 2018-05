Musées : Le Louvre, champion international de la fréquentation en 2017

Avec 8,1 millions de visiteurs, le musée parisien du Louvre a été le plus visité au monde en 2017, selon la dernière édition du rapport "Theme and Museum Index", qui classe les parcs d'attractions et les musées du monde en fonction de leur fréquentation.

Le rapport a été conjointement publié par l'association représentant le secteur du divertissement thématique (Themed Entertainment Association ou TEA) et le bureau américain d'études et de conseil en ingénierie AECOM.

Si l'augmentation de la fréquentation des 20 principaux musées du monde s'avère faible (+0,2% entre 2016 et 2017), les auteurs soulignent les excellents résultats du Victoria & Albert Museum de Londres (avec une fréquentation en augmentation de 25% en 2017) et de la National Gallery of Art de Washington (+23% par rapport à l'année précédente).

Après Le Louvre, le Musée national de Chine (Pékin) et le Musée national aérien et spatial de Washington, ex-aequo avec le MET new-yorkais, complètent le podium.

La fréquentation du Louvre, en hausse de 10%, est imputée au retour des touristes à Paris après des années de tumulte ponctuées d'attaques terroristes. L'exposition "Vermeer et les maîtres de la peinture de genre", organisée l'an dernier, a particulièrement contribué à ce succès.

En Amérique du Nord, le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine (NMAAHC) de Washington est à lui seul à l'origine d'un bond de 3% dans la région. Lorsque l'on se penche sur les chiffres, si l'on exclut les résultats du NMAAHC, la fréquentation reste quasiment stable d'une année sur l'autre. Cela pourrait s'expliquer par une chute du nombre de touristes aux États-Unis en 2017.

En Asie-Pacifique, en revanche, la stagnation n'est pas de mise. Au Museum Index 2017, la région enregistre une hausse de 11% par rapport à l'année précédente.

Une classe moyenne émergente, un intérêt prononcé pour la culture, un revenu disponible en hausse et les réseaux sociaux ont contribué à ce phénomène en Chine, où l'on trouve 7 des musées constituant le top 20 des fréquentations.

Mais c'est le Japon qui fait figure de leader en matière de musées, notamment grâce au soutien dont bénéficie ce secteur.

En 2017, le Musée national de Tokyo a quotidiennement reçu plus de 11.300 visiteurs pendant l'exposition temporaire consacrée à l'artiste du 13ème siècle Unkei, l'exposition la plus visitée de l'année.

Tokyo a accueilli un quart des expositions les plus visitées au monde en 2017.

Les 10 musées les plus visités au monde en 2017 :

1. Louvre, Paris (France)

2. Musée national de Chine, Pékin (Chine)

3. ex-aequo: National Air and Space Museum, Washington et Metropolitan Museum of Art, New York (Etats-Unis)

5. Musées du Vatican, Vatican (Italie)

6. Musée des sciences et de la technologie de Shanghai, Shanghai (Chine)

7. Museum d'histoire naturelle, Washington DC (Etats-Unis)

8. British Museum, Londres (Royaume-Uni)

9. Tate Modern, Londres (Royaume-Uni)

10. National Gallery of Art, Washington DC (Etats-Unis)