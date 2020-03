Mozzarella au Nutella, glace à la mayonnaise : des recettes dégoûtantes ou déroutantes qui font le buzz

Vous prenez une cuillère à soupe de Nutella. Fendez une boule de mozzarella en deux et insérez la pâte à tartiner au milieu. Refermez. Dégustez. Telle est la recette inventée par une fromagerie italienne, qui s’attire les foudres autant que les passions sur le Net ces derniers jours. Mais, ce n’est pas le premier ovni culinaire qui génère autant la curiosité que le dégoût. Voici le menu.

Glace à la mayonnaise A la vanille, au chocolat, ou même au basilic pour les becs salés… La crème glacée a aussi osé prendre le goût de la mayonnaise. Une idée culinaire burlesque signée par un glacier écossais à l'été 2018, lorsque l'Europe suffoque sous une vague caniculaire. Situé à moins d'une heure de route d'Édimbourg, Ice Falkirk avait créé le buzz avec cette recette qui avait écœuré plus d'un internaute. Celui qui se disait "artisan-glacier" n'en était pas à son premier coup surprenant. Il avait déjà conçu des parfums au prosecco, à la bière ou à la boisson énergisante Monster. Un an plus tard, Ice Falkirk rafraîchissait l'été avec des saveurs plus conventionnelles, comme cette glace à la pâte à cookies. Moins surprenante.

Croque-monsieur arc-en-ciel On connaissait les bagels licorne ou les gâteaux arc-en-ciel composés de couches successives de génoises colorées… L'envie d'un casse-croûte haut en couleur n'a pas aussi manqué de concerner le salé, avec le "kala toast", du nom de la boutique qui a osé bafouer les bases de ce classique français. Comprendre un croque-monsieur au fromage coulant de mille et un coloris. L'insolite gourmandise a fait couler beaucoup d'encre en 2016. Originaire de Hong Kong, la recette ne propose pas de teinter les pâtes fondues de colorants chimiques, mais d'utiliser de la tomate pour du fromage rouge et du basilic pour un fromage vert. On prépare un mélange de gruyère, de mozzarella, de cheddar et d'emmental pour composer l'ingrédient star de ce croque-monsieur pas comme les autres.

Glace mac & cheese Des macaronis nappés (voire même plongés) d'un océan de cheddar fondant. Telle est la recette anglo-saxonne qui fait fondre tous les gourmands, jusqu'aux plus sévères papilles françaises. On salive jusqu'à découvrir sa version… glacée. Elle est signée par une enseigne américaine Owowcow qui utilise des produits locaux et bio pour son éventail rafraîchissant. L'affaire a été révélée par Konbini qui s'est appuyée sur les propos de l'écrivain Chuck Wendig.

Mozzarella au Nutella Dans la région des Pouilles, la fromagerie familiale Francesco Semeraro s'est attiré les foudres des puristes adorateurs de fromages autant que la convoitise des fans de pâte à tartiner en dégainant une boule de mozzarella fourrée au Nutella. La recette n'a laissé personne de glace, générant un flot de commentaires sur les réseaux sociaux. La presse non plus n'a pas manqué de relayer cette invention. En Italie, le relais médiatique a pris de l'ampleur et les propriétaires de la fromagerie se sont exprimés dans plusieurs journaux, notamment à La Reppublica à qui ils ont confié que la recette se dégustait chaude comme froide. Mais, ce n'est pas la première fois que la pâte à tartiner fétiche du géant Ferrero ose les associations insolites. En janvier dernier, une commerçante belge avait surpris en nappant ses barquettes de frites… de Nutella !