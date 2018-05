Morgan Freeman prêtera sa voix aux transports en commun de Vancouver

Cet été, la voix envoûtante de l'acteur américain Morgan Freeman va s'immiscer dans le quotidien des habitants de Vancouver.

Il n'annoncera pas les stations de métro ni de bus mais rappellera les règles de bienséance dans les transports TransLink de la ville canadienne.

Comme le rapporte le Vancouver Sun, la voix de l'acteur résonnera dans certaines stations du métro aérien et de bus de la ville. En plus des règles de civilité, Morgan Freeman rappellera aux utilisateurs qu'ils peuvent utiliser une fonctionnalité de paiement dématérialisé avec leur carte de crédit.

Les annonces de l'acteur seront diffusées du 4 juin au 29 juillet.

A en croire le Sun, cette collaboration est entièrement prise en charge par Visa Canada et non par les transports en commun de Vancouver. Morgan Freeman prête sa voix aux publicités pour Visa depuis plusieurs années. A noter que l'application de paiement précitée accepte à la fois les cartes Visa et Mastercard.