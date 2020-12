Mode et beauté : les infos WTF de 2020 que vous avez peut-être ratées

L’année 2020 aura été insolite, compliquée, dévastatrice, WTF et on en passe. Sur une note plus rigolote, voici les infos un peu bizarres que vous avez peut-être manquées cette année, perdu dans le flot d’informations Coronavirus. L’humour et les mèmes nous ont aidés à tenir pendant la pandémie comme l’explique une étude de la Fondation Mayo. Continuons donc à rire et à se remonter le moral en attendant le retour à la normale. Lire aussi : Best of 2020 : les moments insolites que vous avez manqués

La robe qu’on a failli voir partout Qui a dit que le masque n’était pas stylé ? C’était sans compter sur l’imagination débordante et la créativité de vos marques et créateurs de mode préférés qui ont imaginé une nouvelle création pourrait bien faire une foule d’adeptes dans le monde : la robe masque. Non, on ne valide pas. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lara (@bleach.temple)