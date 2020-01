Mobilités du futur: les chevauchées fantastiques promises au show de la tech

Pédaler, mais pas seulement

Le bon vieux vélo n'est pas remisé au placard mais ultra-connecté, bardé de nouvelles fonctionnalités et d'intelligence artificielle.

La startup française Wello, basée sur l'île de la Réunion, a présenté son tricycle cargo aux airs de mini voiture, avec panneaux solaires sur le toit.

"Il prend le meilleur du vélo et de la voiture", a déclaré le cofondateur de l'entreprise, Arnaud Chéreau.

Autre tricycle cargo, celui de la startup suédoise Cake. Tout-terrain à assistance électrique, il peut s'adapter aux besoins de son utilisateur, jusqu'au transport d'une planche de surf. "Vous pouvez aller au travail, récupérer vos courses et ensuite prendre votre planche pour aller à la plage", a souligné le porte-parole de Cake, Garin Fons.

La startup italienne Measy donne aux tricycles cargo une dimension additionnelle en y logeant un petit robot livreur, conçu par une autre startup italienne, Yape. Ce dernier peut se dissocier du vélo pour livrer jusque dans les bâtiments.

Plus simple, plus léger, le vélo à assistance électrique de la société chinoise Smacircle peut se glisser dans un sac à dos. "Si vous prenez un train pour aller au travail, vous pouvez l'utiliser pour le premier ou le dernier kilomètre de votre trajet", a déclaré Darren Pike, de Smacircle. Le vélo mesure seulement 53 cm de haut et pèse à peine plus de 10 kilos.