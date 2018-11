Millie Bobby Brown, une carrière naissante marquée par les engagements

Révélée par la série "Stranger Things", la jeune actrice Millie Bobby Brown vient d'être nommée Ambassadrice de bonne volonté à l'Unicef. Retour sur sa carrière fulgurante, marquée par les engagements.

Elle est devenue la plus jeune ambassadrice de l'Unicef le mardi 20 novembre. Millie Bobby Brown, 14 ans et star planétaire depuis sa révélation dans la série "Stranger Things", a choisi de s'engager pour les droits des enfants. "En devenant Ambassadrice de bonne volonté de l'Unicef, je partage ce titre avec l'une de mes héroïnes, la grande Audrey Hepburn, qui a dit un jour: 'En grandissant vous découvrirez que vous avez deux mains, l'une pour aider les autres et l'autre pour vous aidez vous-mêmes'", a-t-elle déclaré au siège des Nations unies. Une maturité troublante de la part de la jeune actrice, déjà connue pour ses engagements.

Une jeune carrière engagée

Depuis la diffusion du premier épisode de la série "Stranger Things" sur Netflix, le 15 juillet 2016, Millie Bobby Brown a décidé de mettre sa notoriété - son compte Instagram est suivi par 18 millions de personnes - au service de diverses causes. À 12 ans, elle anime, par exemple, les célébrations du 70ème anniversaire de l'Unicef au siège de l'ONU. En mai 2017, elle arbore les symboles de deux associations qui soutiennent les droits civiques et les droits des personnes LGBT+ lors de la cérémonie des MTV Movie and TV Awards. Un mois plus tard, elle crée un compte Twitter destiné à lutter contre le harcèlement. En avril 2018, elle est la plus jeune personnalité à faire son entrée dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde, selon le magazine TIME.

Après s'être fait harceler sur les réseaux sociaux, elle supprime son compte Twitter avant d'adresser un message aux adolescents victimes de harcèlement. Désormais Ambassadrice de l'Unicef, la jeune actrice prendra "la parole pour les millions d'enfants et de jeunes gens dont les voix ont été tues depuis trop longtemps".