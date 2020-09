Mémoires, téléréalité… Les stars de TikTok diversifient leurs activités

Avani Gregg se livre dans son autobiographie

Si Addison Rae se lance dans l'univers des cosmétiques, Avani Gregg s'apprête à publier ses mémoires chez Gallery Books. Alors que ses 26 millions d'abonnés TikTok la connaissent surtout pour ses challenges de maquillage, Avani Gregg se livrera en détail sur sa jeunesse dans le Midwest des Etats-Unis.

L'influenceuse et make-up artiste de 17 ans a grandi dans la ville de Brownsburg, Indiana, au sein d'une famille multiculturelle.

Elle se destinait à une carrière de gymnaste lorsqu'une blessure au dos l'a obligée à arrêter très tôt les compétitions sportives.

C'est une vidéo sur Tik Tok dans laquelle l'adolescente se métamorphose en Harley Quinn qui l'a rapidement propulsée parmi les créateurs de contenus les plus influents de l'application aux 800 millions d'utilisateurs.

"Mes fans me connaissent surtout grâce à mes réseaux sociaux, où je fais des vidéos et poste des tutoriels maquillage. Je suis très excitée à l'idée de partager mon passé, ma vie personnelle et comment je suis arrivée où j'en suis aujourd'hui", a déclaré Avani Gregg au sujet de sa prochaine autobiographie, dont la date de parution n'a pas encore été annoncée.