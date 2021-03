Meme Alert : sur Twitter, le blocage du canal de Suez fait bien rire les internautes

Depuis mardi, le canal de Suez est bloqué par un porte-conteneurs. Cette information allait forcément donner des idées aux utilisateurs de Twitter.

Un incroyable embouteillage tellement absurde que la situation ne cesse de faire rire les internautes. Au point de voir déferler sur Twitter une vague de memes.

Si la situation est bien sérieuse et pourrait avoir des conséquences économiques non négligeables, Twitter est resté fidèle à lui-même en s'amusant de cette situation des plus cocasses. Depuis mardi dernier, l'une des routes commerciales les plus importantes au monde est totalement bloquée à cause du navire Ever Given, affrété par Evergreen.

Cet énorme porte-conteneurs long de 400 mètres, haut comme un immeuble de 20 étages et d'une largeur de 59 mètres empêche les navires de circuler dans le canal de Suez. Le porte-conteneurs, qui peut transporter jusqu'à 22000 contrainers de 20 pieds, s'est mis en travers de la voie maritime après avoir été frappé par une rafale de vent.