Mariage prince Harry et Meghan : où se sont déroulés les voyages de noces des mariages royaux ?

Après leur mariage ultra-médiatisé du 29 juillet 1981, le couple a convolé en justes noces dans la résidence royale de Balmoral , un manoir situé en Ecosse, dans la région d'Aberdeenshire. Les jeunes mariés ont ensuite embarqué à bord du Britannia, le dernier paquebot de la famille royale que la reine Elisabeth II a baptisé dans les années 1950 (il a été désarmé en 1997 et a été transformé en musée). Le prince Charles et Diana ont vogué dans les eaux de la Méditerranée durant deux semaines.

Kate Middleton & le prince William

Kate Middleton et le prince William ont choisi les Seychelles pour échapper aux regards après leur mariage ultra-médiatisé - © PJPhoto69 - Getty Images

Nouvelle génération oblige, Kate Middleton et le prince William ont été parmi les premiers à opter pour une lune de miel loin des regards, à plusieurs milliers de kilomètres. Leur dévolu s'est jeté sur les Seychelles, un archipel de 115 îles situé au large de l'Afrique de l'Est. D'après la presse anglaise, ils auraient profité du cadre paradisiaque dans une luxueuse villa à 6 000 dollars la nuit, sur une île particulièrement préservée des regards. Kate et William avaient déjà visité les Seychelles quatre ans avant leur mariage, en 2011, où ils se seraient d'ailleurs promis de se marier un jour.