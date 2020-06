Manifestations anti-racisme aux USA : 15 podcasts pour comprendre le racisme systémique

Kiffe ta race : le podcast qui détricote les questions raciales

Le podcast "Kiffe ta race" de Binge Audio s’interroge sur les questions raciales et sur l’identité plurielle. Un mardi sur deux, les journalistes Rokhaya Diallo et Grace Ly reçoivent un(e) invité(e) pour explorer la notion de "race" sur le mode de la conversation et du vécu. Elles avaient notamment évoqué en novembre 2019 les privilèges des personnes blanches avec Eric Fassin, sociologue à l’Université Paris-8 et auteur du livre "De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française".

Elles ont également enregistré, en mars 2020, un épisode consacré à l’héritage colonial de la Belgique où elles questionnent Hassina Semah, une sociologue et psychologue clinicienne spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles, sur le "mouvement féministe décolonial et intersectionnel, à la croisée des chemins entre la France et la Belgique".

Sans blanc de rien : le podcast sur la blanchité et le racisme en Belgique

Récompensée par la RTBF lors du Brussels Podcast Festival 2020, "Sans blanc de rien" est une série docu-fictionnelle de podcasts en 5 épisodes portée par Estelle Depris, Fiona Saintraint et Katia Abdellaoui. L’objectif ? Bouleverser le point de vue habituellement utilisé pour aborder le racisme et ouvrir une nouvelle voie de réflexion afin d’élargir le débat et encourager à l’autoréflexion et à la responsabilisation. "Sans blanc de rien" analyse les mécanismes d’invisibilisation du racisme et offre une réflexion sur les solutions qu’on peut y apporter.

Extimité : le podcast qui donne la parole aux personnes minorisées

Dans leur podcast "Extimité", les journalistes Douce Dibondo et Anthony Vincent invitent des victimes de discriminations en tous genres à confier leurs expériences. Ils abordent ensemble la construction et de la déconstruction des identités de personnes minorisées. Dans l’épisode 26 par exemple, ils donnent la parole à Wolky, un chirurgien noir et gay qui explique durant près d’1h30 que le racisme n’épargne aucune classe sociale, "y compris chez mes collègues médecins, les internes, ou les patients".

Pour comprendre le mouvement Black Lives Matter

"Du côté de chez Sam", le nouveau podcast hebdomadaire signé "Nouvelles Écoutes" consacré à la campagne présidentielle américaine, a abordé le mouvement Black Lives Matter dans un épisode de 30 minutes consacré à l’importance et l’impact des votes afro-américains. Les journalistes y évoquent (entre autres) l’affaire Trayvon Martin qui a donné naissance au mouvement Black Lives Matter, les marches de protestation menées par Martin Luther King, le militant des droits civiques Malcolm X ainsi que les victimes de violences policières.

Arnaud Ruyssen, le journaliste présentateur de CQFD (Ce Qui Fait Débat) sur La Première a également abordé le mouvement Black Lives Matter dans un épisode intitulé "Etats-Unis : vers l’embrasement ? Mort de Georges Floyd : tournant de la campagne ?" ce mardi 2 juin. Il en parle avec Yannicke De Stexhe, une doctorante qui effectue sa thèse sur le mouvement social "Black Lives Matter" aux USA.

Pour comprendre l’affaire Adama Traoré

En France, c’est sur l’initiative d’Assa Traoré et du comité de soutien à la famille d’Adama Traoré que les rassemblements anti-racismes ont eu lieu à Paris mais aussi à Lille et à Marseille. Assa Traoré lutte depuis 4 ans pour que justice soit faite après la mort de son frère Adama Traoré dans la gendarmerie de Persan, après une interpellation à Beaumont-sur-Oise. Elle en avait notamment parlé au micro de Lauren Bastide, l’auteure du podcast féministe "La Poudre" produit par le studio de création de podcasts français Nouvelles Écoutes. Dans cet épisode, elle aborde son rôle d’aînée dans une famille de 17 enfants, son lien avec son père (perdu à l’âge de 14 ans) et ses belles-mères, ainsi que son métier d’éducatrice à Sarcelles. Elle parle aussi de la stigmatisation dont sont victimes les jeunes garçons des quartiers populaires en revenant notamment sur le soir de la mort d’Adama Traoré et sur les faits qui ont conduit à l’incarcération de deux de ses frères. La fin de l’épisode est consacrée à son lien avec le Mali, où son père et Adama sont enterrés.

L’affaire Adama Traoré est plus largement abordée dans le "Projet Adama", une série documentaire mensuelle réalisée par Arthur Vacher et Élisa Da Silva en partenariat avec la revue "Regards". Le principe ? "Chaque mois, des personnes noires rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, interrogent leur rapport à ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l’expérience des personnes racisées dans l’espace public ou encore la place des Blancs". La série, en cours, compte pour le moment 4 épisodes d’une vingtaine de minutes.