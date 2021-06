Ma thèse en 180 secondes : des étudiants tentent de vulgariser leurs recherches

Un concours insolite où des thésards doivent expliquer au commun des mortels leurs recherches, le tout en 3 minutes !

Comme l'explique l'ULB, "Ma thèse en 180 secondes (MT180) est un concours international francophone qui poursuit deux objectifs principaux :

informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques

développer les compétences communicationnelles des doctorants avec le grand public.

Tout au long du concours, des doctorants de divers horizons présentent le sujet de leurs recherches au grand public et face à un jury de professionnels. Ils disposent d'une unique diapositive et de 180 secondes, pas plus, pour exposer le sujet de leur thèse de façon vulgarisée, ludique, mais néanmoins structurée et convaincante."

Si la compétition belge à déjà élis son lauréat, Benjamin Chiêm pour sa thèse "Les réseaux sociaux et votre cerveau : des cousins mathématiques !", en France, la finale est ce soir. Les 16 finalistes seront départagés lors d'une dernière étape le 10 juin, diffusée en direct sur Youtube à 18 h 30.