"Lune de sang": pourquoi la Lune prend-elle cette couleur rougeâtre?

Dans la nuit du 20 au 21 janvier, certains on pu voir la Lune se teinter de rouge. Brut vous explique pourquoi.

Si vous vous êtes levé aux aurores ce lundi 21 janvier, vous avez peut-être eu la chance de remarquer que la Lune était teintée de rouge. Ce phénomène rare est appelé "Lune de sang" ou "Lune cuivrée".

Dans son mouvement rotatif, la Lune n'est pas éclairée de la même façon par le Soleil. En effet, elle peut prendre la forme d'un croissant, d'un quartier ou d'une pleine Lune lorsque sa face est totalement illuminée.

Pourquoi l'astre a-t-il pris cette couleur cuivrée?

L'orbite de la Lune étant inclinée, il arrive que le satellite soit aligné avec la Terre et le Soleil. Si ce concours de circonstances apparaît, la Terre éclipse totalement l'astre lunaire. "À ce moment-là, la Lune entre dans un tunnel d'ombre, appelé 'cône d'ombre'. Elle est immergée dans l'ombre pendant plus d'une heure", explique Mariano Rivas, scientifique à l'Observatoire de Buenos Aires.

Mais la Terre n'occulte pas la totalité des rayons lumineux, certains passent mais ils sont alors déviés et filtrés par notre atmosphère. Seuls des rayons rouges atteignent la Lune et nous permettent d'assister à ce spectacle étonnant."C'est merveilleux, magnifique, c'est une grosse boule rouge dans le ciel", s'exclame un observateur stupéfié par le satellite rubescent.

Vous pouvez contempler les éclipses lunaires sans crainte car contrairement aux éclipses solaires, elles peuvent être regardées à l'œil nu sans danger.