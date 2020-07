Livestream d'une DJette depuis les arcades du cinquantenaire

Hangar répond à l’appel aux dons du Belgian Music Fund en organisant une collecte de fonds via un livestream d’une DJette au-dessus des arcades du Cinquantenaire. Tournée au coucher du soleil la semaine dernière, la vidéo sera diffusée ce mercredi à 18h00.

Hangar continue la diffusion de DJ sets en direct afin de promouvoir la collecte de dons pour des associations en manque de ressources financières nécessaires pour pouvoir relever les défis que leur pose la pandémie de coronavirus.

Festivals reportés, tournées annulées, sorties d’album interrompues, etc. Comme la plupart des secteurs culturels en Belgique, celui de la musique a été et continue d’être fortement touché par la crise sanitaire. L’impact sur les artistes est encore difficile à évaluer, mais il ne fait pas de doute qu’il est conséquent, particulièrement pour les musiciens émergents.

Ce mercredi 8 juillet à partir de 18:00, un DJ set de deux heures de l’artiste ‘Luna Semara’ au-dessus des arcades du Cinquantenaire sera diffusé sur les réseaux sociaux. Cette initiative d’Hangar, en collaboration avec le War Heritage Institute, a comme objectif de soutenir l’initiative du Belgian Music Fund qui vient en aide aux artistes fragilisés (une initiative développée par PlayRight+ et Sabam For Culture en collaboration avec le FACIR et la GALM). Le fonds a lancé un appel à la solidarité et à la générosité par l’intermédiaire de sa plateforme. Une belle opportunité de se changer les idées et de se divertir tout en contribuant à la relance du secteur musical grâce à un don.

Visit. brussels est également un soutien de l’initiative et diffusera le livestream sur sa page Facebook pour qu’un maximum de personnes puissent soutenir cette action.

Infos pratiques