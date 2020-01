Les voitures de plus en plus connectées, de plus en plus piratées.

Autant de passerelles dont des hackers peuvent se servir, à distance, pour dérober des données ou activer et désactiver les commandes.

Les voitures comportent des dizaines de processeurs et de plus en plus d' applications sur l'ordinateur de bord. Elles communiquent avec des serveurs (cloud) et bientôt avec les autres véhicules alentour.

Piratages groupés à distance

En 2019, la société israélienne Upstream a recensé plus de 150 incidents connus de cybersécurité automobile, deux fois plus qu'en 2018. Selon la start-up, plus de la moitié ont été causés par des hackers dits "malveillants", par opposition aux "white hackers" ("pirates blancs"), qui cherchent les failles à des fins scientifiques ou pour le compte des entreprises.

La majorité des piratages concernent le verrouillage à distance des voitures. Mais un nombre croissant cible aussi les connexions aux serveurs (le cloud) ou aux applications mobiles.

"Une fois qu'on a trouvé une faille sur une voiture, on peut l'appliquer à tous les exemplaires du même modèle", abonde Ralph Echemendia, expert en cybersécurité et "hacker éthique".

Du piratage ultra ciblé aux attaques de flottes entières, "si vous pouvez concevoir une attaque et l'exécuter sur un ordinateur, et que cet ordinateur est attaché à une voiture, tout est possible... ".