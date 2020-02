Les villes cherchent des solutions pour garer leurs voitures.

Contrairement à Paris, "on continue de construire des parkings souterrains dans un certain nombre de villes, en banlieue ou en province", relève M. Fraisse, directeur général pour la France du groupe de parking Indigo. Surtout pour dégager les rues et compenser la suppression de places en surface.

La multiplication des applications

Cette réorganisation de l'espace va de pair avec la montée en puissance d'une flopée d'applications censées aider l'automobiliste à se garer. "Le stationnement, c'est ni plus ni moins que de l'hôtellerie pour voiture et à partir du moment où vous avez de l'hôtellerie pour voiture, vous êtes attaqués à la fois par Booking et par Airbnb", observe M. Baverez. Booking pour trouver et réserver sa place, et Airbnb pour louer son parking.

"Les villes de demain verront vraisemblablement les horodateurs disparaître pour voir se multiplier les possibilités de paiement de stationnement faciles et flexibles", estime Olivier Koch, le patron de Park Now en France.

"Paiement mobile par applications spécialisées, ponctuellement, ou de manière automatique via la reconnaissance des plaques minéralogiques et même, à terme, le paiement instantané grâce à la voiture intelligente!", ajoute-t-il.