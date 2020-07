Les ventes de Tesla portées par sa berline d'entrée de gamme

La capitalisation boursière de Tesla est désormais la plus importante au monde pour un constructeur automobile. Avec 208 milliards de dollars, la firme dépasse désormais Toyota, malgré une production toujours inférieure à ses objectifs et des bénéfices très limités.

Après les Etats-Unis et l'Europe, Tesla veut conquérir la Chine

C'est sans surprise aux Etats-Unis que Tesla vend la majorité de ses modèles. Le pays représente à lui seul près des trois quarts des ventes du constructeur.

En Europe, son implantation est de plus en plus importante, malgré un rythme de livraisons encore faible. En 2019, une voiture électrique vendue en Europe sur trois est signée Tesla. Petite particularité, la Model 3 a été la voiture la plus vendue en Norvège l'année dernière, tous modèles confondus, dans un pays où plus de 4 voitures neuves sur 10 écoulées sont des véhicules électriques.

En France, Tesla a écoulé l'année dernière un peu plus de 7.400 voitures, ce qui lui permet de se positionner comme le meilleur vendeur étranger de véhicules 100% électriques dans l'Hexagone. Car sur ce secteur, les Français plébiscitent clairement les constructeurs nationaux, à commencer par Renault, le leader incontesté avec sa Zoé, et Peugeot, qui entre sérieusement dans la danse avec l'e-208.

Désormais, Tesla s'attaque au marché chinois : le constructeur a récemment inauguré une nouvelle usine gigantesque près de Shanghai, dont devraient sortir les futures commandes en provenance d'Asie.

On prête également au constructeur américain la volonté de lancer exclusivement sur le marché chinois un nouveau modèle à prix cassé.