Les téléphones en tête des objets les plus souvent oubliés dans les Uber

Sur les 12 derniers mois, les chauffeurs d'Uber ont comptabilisé quelque 1.182 objets oubliés dans leurs véhicules, essentiellement des téléphones, des sacs et des clés.

Top 10 objets les plus oubliés lors d'une course dans un Uber :

1. Téléphone

2. Sac

3. Clés

4. Écharpe / Bonnet

5. Lunettes

6. Vêtements

7. Carte bleue

8. Écouteurs

9. Parapluie

10. Ordinateur

La société indique aussi que des objets plus insolites ont aussi été abandonnés dans ses voitures durant cette période, parmi lesquels des gouttières dentaires, des chaussons Harry Potter, une prothèse orthopédique, deux barbecues, une brosse à dents, un burger et même une alliance en or.