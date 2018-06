Une association qui peut surprendre au premier abord, on vous parle ici de ces start-up belges (qui travaillent dur pour se faire connaitre) qui ont réussi à faire leur entrée au grand public et qui seront en vue cet été pendant les festivals.

Plus d'info sur www.boogo.be

Les start-up belges et les festivals de l'été - © Tous droits réservés

CovEvent

Les start-up belges et les festivals de l'été - © Tous droits réservés

On adhère totalement à leur côté écolo! CovEvent est une plateforme de covoiturage interactive qui joue pleinement la carte de la mobilité durable. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement via l’appli ou sur le site web, et la route vous appartient !

Cet été à Dour, Wacolor, Ronquières Festival et Les Ardentes.

Plus d'info sur www.covevent.be.