Les sorties jeu vidéo incontournables du premier trimestre de 2019

Sekiro – Shadows Die Twice: Les joueurs ayant passé leurs nerfs sur les jeux d’action Dark Souls, Demon Souls ou encore Bloodborne seront ravis d’apprendre que Sekiro, le nouveau jeu de From Software, proposera une nouvelle fois un challenge de taille pour les fans de jeux d’action où l’erreur reste impardonnable. La défense, la tactique et la précision seront de mise afin de garantir la moindre victoire contre les ennemis. Cette fois, nous quittons le domaine du gothique et des monstres pour se diriger vers un concept assez différent, celui du Japon en plein période Sengoku. Ne faisant toutefois pas l’impasse sur le domaine du surnaturel, cette aventure plaira certainement aux fans du créateur Hidetaka Miyazaki et ses précédentes réalisations. Accrochez vous à vos manettes, ça risque de rager dans les chaumières ! – Sortie le 22 mars sur PS4, Xbox One et PC