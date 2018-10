Les sorties jeu vidéo incontournables d'octobre

4wearegamers nous fait un topo des jeux qui sortent ce mois-ci!

Forza Horizon 4 (sortie le 2 octobre) Quatrième opus de la série arcade du célèbre jeu de course Forza, ce titre débarque en exclusivité sur Xbox One et PC pour tenter de marquer les esprits une nouvelle fois. Playground Games et Turn 10 proposent cette année un vaste monde ouvert situé en Grande-Bretagne pour un festival Horizon rythmé au fil des quatre saisons. Celles-ci devraient totalement chambouler le gameplay des joueurs qui auront le choix parmi plus de 450 bolides afin de faire leurs preuves dans des courses de tous types. Serez-vous le plus grand pilote britannique ?

Assassin’s Creed Odyssey (sortie le 5 octobre) Peu de temps après l’excellent épisode Origins se déroulant en Egypte, l’éditeur français Ubisoft s’attarde cette fois sur la Grèce Antique et son histoire riche et remplie de mystères. Le joueur peut cette fois y incarner un homme (Alexios) ou une femme (Kassandra) pour suivre deux histoires différentes et variant au fil des dialogues à choix multiple. L’aventure promet d’être longue et remplie d’intrigues croustillantes.

Super Mario Party (sortie le 5 octobre) Si les grandes odyssées grecques ne sont pas votre genre, vous pouvez toujours vous rabattre sur le tout premier titre Mario Party à débarquer sur Nintendo Switch. Le géant japonais nous promet cette fois une tonne de mini jeux à découvrir seul ou jusqu’à 4 joueurs hors-ligne. Avec ce titre, il y a fort à parier que les soirées entre amis seront enflammées.

WWE 2K19 (sortie le 9 octobre) Les fans de catch seront à nouveau servis cette année avec cet épisode remis au goût du jour. Cette itération annuelle comprend cette fois 62 nouveaux catcheurs et un mode carrière misant tout sur la rivalité entre les sportifs. Il n’y a pas à dire, WWE 2K19 a le don de mettre le feu au ring et enthousiasmer les plus grands adeptes de la discipline.

Call of Duty Black Ops 4 (sortie le 12 octobre) Quoi de mieux qu’une bonne partie multijoueur pour éliminer de nombreux zombies ou ennemis armés dans Call of Duty ? La franchise d’Activision est cette année encore dans les mains du studio Treyarch pour un quatrième chapitre de la série Call of Duty la plus appréciée des fans. Cette fois, terminé les super sauts et la course contre les murs. Le studio nous délivre une expérience futuriste les pieds cloués au sol, sans mode Carrière, mais avec 3 expériences zombie dès le premier jour, un mode multijoueur avec système de classe ainsi qu’un mode Battle Royale intitulé Blackout, une grande première dans la série.

Starlink : Battle for Atlas (sortie le 16 octobre) Après Lego Dimensions ou encore Skylanders, Ubisoft tente à nouveau le système du jouet vidéo avec Starlink : Battle for Atlas. Les joueurs sont embarqués dans un groupe de soldats interstellaires pour protéger le système d’Atlas contre une menace robotique appelée les " Forgotten Legends ". Il faudra pour cela créer son propre vaisseau à l’aide des jouets compatibles et faire interagir la manette avec votre écran. Serez-vous le sauveteur que tout le monde recherche ?

SoulCalibur VI (sortie le 19 octobre) SoulCalibur est un jeu de combat se déroulant en 1586 et faisant intervenir plusieurs personnages connus de l’univers Bandai Namco Entertainment, qui en est l’éditeur. Cette année, les joueurs auront notamment droit au Reversal Edge, une technique permettant de renverser le cours du combat à coups de parades offensives et défensives. Les fans du RPG The Witcher seront ravis d’apprendre que Geralt fera partie du casting.

Just Dance 2019 (sortie le 25 octobre) Bougez cette année encore votre corps sur les titres du moment avec le nouveau jeu de dance d’Ubisoft. Cette année, comptez sur Finesse de Bruno Mars et Cardi B, Shaky Shaky de Daddy Yanky, Mama Mia de Mayra Veronica ou bien OMG de Arash et Snoop Dogg. Le choix ne manque pas dans Just Dance 2019 qui mettra également sur le tapis de nombreuses chorégraphies colorées. Cette fois encore, l’application mobile gratuite pourra être utilisée comme manette à) détection de mouvements. Attention à ne pas balancer votre smartphone par la fenêtre !