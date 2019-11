Les robots intelligents d'Alphabet bientôt au service de la vie quotidienne

Des robots capables d'apprendre?

Dans un long billet de blog, les responsables du projet chez X (ex-Google X Lab) annoncent travailler sur un ambitieux projet robotique destiné à simplifier la vie quotidienne. "The Everyday Robot Project" consiste à mettre au point des robots capables d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles tâches.

L'idée est qu'ils soient capables de reconnaitre et manipuler des objets, de s'adapter à des usages pratiques du quotidien...

Pour cela, ils sont notamment dotés de caméras et bénéficient du savoir-faire des équipes de Google AI, la division spécialisée en intelligence artificielle du géant de Mountain View (États-Unis).

Au contraire de robots qui ont été construits pour une seule et unique tâche, ceux développés par les équipes de X seront bientôt aptes à des apprentissages et des usages plus complexes, comme venir en aide à des personnes âgées ou handicapées dans des tâches qui leur sont devenues difficiles.