Les revenus de Fortnite en baisse de 50% en un mois

Le jeu d’Epic Games continue de battre des records de fréquentation mais une seule et unique variante semble lui faire défaut en ce début d’année: ses revenus. 4wearegamers nous explique.

Fortnite est un véritable phénomène pour des milliers de joueurs à travers le monde, et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Apex, bourreau d’Epic Games?

En effet, Fortnite enregistre une baisse de 48% de revenus au mois de janvier 2019 selon le site SuperData. Il est toutefois important de souligner que cette baisse de régime n’est pas due à l’arrivée d’Apex, le jeu de battle-royale gratuit de Respawn Entertainment (Titanfall) qui, lui aussi, a su attirer un très large public ces dernières semaines. Effectivement, cette chute de revenus survient avant l’arrivée d’Apex.

Nous pourrions imputer ce manque à gagner à la période des fêtes de fin d’année. Toutefois, il est d’autant plus difficile de faire exploser les ventes de produits liés au jeu Fortnite à cette période puisque le mode battle-royale d’Epic Games est totalement gratuit et n’est pas vendu sous forme physique dans les magasins. Ceci dit, nombreux ont été les joueurs à demander au Père Noël des crédits PS Store, Nintendo eShop, Xbox Store ou Epic Game Store pour s’offrir des éléments cosmétiques à porter dans le jeu, ce qui pourrait en partie expliquer cette baisse de régime. De plus, les développeurs ont rendu disponible le battle-pass de la saison 7 du jeu au mois de décembre, ne laissant que peu de nouveautés digitales pour le soft en janvier.