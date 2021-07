Les reptiliens, une théorie du complot qui a la peau dure

Dominant le monde grâce à une intelligence supérieure, les reptiliens se nourriraient des humains et de leur énergie négative créée par la peur et la haine, ce qui leur procurerait force et éternité.

Pour la "Anti-fake news" de la chaîne Youtube #Mytho, notre enquêteur Scotty et l'humoriste David Voinson partent chasser du reptiliens et reviennent bredouilles. On vous explique pourquoi.