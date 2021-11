Les psychopathes préfèrent rouler en voitures allemandes, selon une étude

Suivent les propriétaires de Fiat et de Mazda. En queue de peloton, les conducteurs de Seat, de Kia ou de Skoda ont l'air bien sages.

Ce sont les propriétaires de BMW qui présentent le plus de signes de psychopathie, juste devant ceux qui roulent en Audi.

La prochaine fois que vous croiserez une BMW marron ou une Audi verte, méfiez-vous de son conducteur. Une étude publiée par le comparateur de prix Scrap Car Comparison montre en effet que les possesseurs de voitures allemandes sont les plus susceptibles de présenter des signes de troubles du comportement.

L'étude va même encore plus loin puisqu'elle établit également un classement en fonction de la couleur de la carrosserie. Ainsi, les conducteurs d'une voiture couleur or (12,7) ou marron (12,2) seraient les plus inquiétants.

D'autre part, ceux qui conduisent un véhicule électrique obtiennent en moyenne un score bien plus important (16) que ceux qui ont choisi de rouler en hybride (9,8), au diesel (7) ou à l'essence (5,2).

L'étude précise tout de même "qu'aucun de nos conducteurs interrogés n'ait obtenu un score suffisamment élevé pour suggérer qu'ils possèdent des traits clairs généralement exposés par un psychopathe".