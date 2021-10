Les photos les plus drôles en finale des Comedy Pet Awards 2021

Ce concours mondial de photos drôles de nos animaux de compagnie a été créé par Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam pour célébrer le rôle positif et vital que les animaux de compagnie peuvent avoir dans nos vies et encourager et sensibiliser au bien-être animal en général, en soutenant chaque année une organisation caritative différente.

Les 40 images présélectionnées et 3 vidéos ont été choisies parmi plus de 2000 candidatures soumises. On peut y voir une poule d’Irlande, une vache en Italie, un chien conduisant un bateau sur un lac de l’Idaho, aux États-Unis ou encore un chat du Pays de Galles.

Tom Sullam, co-fondateur des Comedy Pet Photo Awards, a déclaré : "Ça a été une période très étrange de 24 mois pour la plupart d’entre nous, mais une présence réconfortante et constante a permis à beaucoup d’entre nous de rester relativement sains d’esprit et certainement plus heureux que nous n’aurions pu l’être sans notre animal de compagnie (ou nos animaux de compagnie !)".

Voici quelques photos finalistes du concours, pour regarder l’ensemble des favoris, vous pouvez aller voir sur le site de l’organisation !