Les petits noms de couple les plus ridicules

Déjà "puce" c'est limite... Sachant la tronche qu'elles ont, on ne le prendrait pas comme un compliment. Mais en plus si vous vous mettez à bégayer en dupliquant la première syllabe!

Ton chat, c'est un animal poilu qui marche à quatre pattes et qui ronronne sur tes genoux. Alors, à moins que ta copine soit velue et qu'elle ait un problème de démarche, à priori ce n'est pas un chat. Sauf pour Halloween.

Bébé

Votre homme est grand, beau et fort. Votre (futur) bébé est petit, beau et fragile. Ok il y a deux adjectifs sur trois qui correspondent mais malgré tout, on doute que votre homme soit un bébé.