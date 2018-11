Les pandas toujours noirs et blancs? Vraiment?

Certains pandas, comme Qizai, ne sont pas vraiment comme les autres. Explications.

C’est bien vrai. Les pandas ne sont pas tous noirs et blancs. Qizai est notamment le seul panda de Qinling vivant en captivité. Sa particularité? Sa fourrure brune. Et il s’agit de la seule sous-espèce de panda géant connue à ce jour. Elle a été découverte dans les années 60 mais seulement reconnue comme telle en 2005. Il possède également d'autres caractéristiques comme sa stature, ses dents et son crâne, qui sont plus petits.

Il existerait environ 345 individus sauvages vivant entre 1.300 et 3.000 mètres dans les monts Qinling, une barrière montagneuse du centre de la Chine. Et c’est justement cette isolation géographique qui pourrait être à l'origine de cette fourrure brune. Selon deux théories: d’abord, un facteur environnemental inconnu ferait qu'une fourrure plus claire serait un atout évolutif à cet endroit. Ou alors, des relations incestueuses ont fait qu'un défaut génétique s'est transmis de génération en génération.